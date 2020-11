Neuseelands Ministerpräsidentin Ardern schafft Corona-Ministerium

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wellington: In Neuseeland hat die wiedergewählte Ministerpräsidentin Ardern ihr Kabinett vorgestellt. Darin sind fünf Posten von Vertretern der Maori besetzt, also der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Daneben sind von den 20 Positionen des Kabinetts drei an Vertreter sexueller Minderheiten vergeben. Ardern erklärte, sie sei unglaublich stolz auf die Vielfältigkeit ihrer Regierung. Als neues Ressort wurde ein Ministerium für die Covid-19-Bekämpfung geschaffen. Die 40-Jährige hatte mit ihrer Labour-Partei bei der Wahl vor zwei Wochen die absolute Mehrheit errungen. Dennoch setzt sie die bisherige Zusammenarbeit mit den Grünen fort - allerdings nicht in einer offiziellen Koalition.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 12:00 Uhr