Neuseeland verschiebt corona-bedingt die Parlamentswahl

Auckland: Neuseeland muss coronabedingt die Parlamentswahl verschieben. Statt Mitte September sollen die Wahllokale erst am 17. Oktober öffnen. Grund ist ein neuer Corona-Ausbruch in der größten Stadt des Landes, Auckland. Hier wurden 58 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Behörden glauben, dass die Fälle miteinander in Verbindung stehen und eine weitere Ausbreitung deshalb vermieden werden kann. Zuvor hatte sich Neuseeland als erstes Land weltweit als corona-frei erklärt. Nach einer strikten, sieben-wöchigen Ausgangssperre gab es hier hundert Tage lang keine Neuinfektionen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.08.2020 13:45 Uhr