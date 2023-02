Neuseeland ruft wegen Tropensturm nationalen Notstand aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Nebel und Sonne bei 0 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und in höheren Lagen sonnig. Sonst erst noch trüb, später gebietsweise Sonne bei 4 bis 13 Grad. In der Nacht teilweise klar, teilweise neblig bei Tiefstwerten um minus 3 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Donnerstag neben zähen Nebelfeldern oft sonnig bei 5 bis 13 Grad. Am Freitag windig und meist bewölkt, gebietsweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 06:00 Uhr