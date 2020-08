Neuseeländische Ministerpräsidentin begrüßt Christchurch-Urteil

Merkel will später über Verbot von Großveranstaltungen entscheiden

Berlin: Aus der Videoschalte von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten über die Corona-Krise dringen immer mehr Informationen nach draußen. Wie die Deutsche Presseagentur erfuhr, will Merkel doch nicht alle Großveranstaltungen bis Jahresende absagen. Über Weihnachtsmärkte und Karnevalsveranstaltungen müsse noch nicht heute entschieden werden, soll Merkel bei den Beratungen gesagt haben. Weiter hieß es, dass sich Bund und Länder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht auf ein Bußgeld von mindestens 50 Euro verständigt haben. Lediglich Sachsen-Anhalt will die Regelung nicht mittragen. In Bayern gilt seit Dienstag für Maskenverweigerer ein Bußgeld von 250 Euro. Außerdem diskutieren Bund und Länder dem Vernehmen nach darüber, ob sie angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen eindringlicher als bisher vor Reisen in Risikogebiete warnen sollen. Kanzlerin Merkel will, dass es bei einer Ansteckung nach solchen Reisen während der Quarantäne keine Zahlung des Lohnausfalls und keine Übernahme von Testkosten geben soll. Wer aus einem Land mit niedriger Infektionszahl kommt, soll sich nach dem Willen von Merkel und den Länderchefs ab Mitte September nicht mehr kostenlos auf das Virus testen lassen können. Eine Bestätigung für diese Informationen gibt es noch nicht. In Kürze soll es dazu in Berlin eine Pressekonferenz geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.08.2020 13:45 Uhr