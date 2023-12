Neuschnee behindert vor allem in Südbayern Verkehr und öffentliches Leben

München: Der Neuschnee beeinträchtigt vor allem in Südbayern den Verkehr und das öffentliche Leben massiv. In München zum Beispiel bleibt der Tierpark Hellabrunn geschlossen, ebenso die Messen Heim&Handwerk sowie Food&Life. Das Fußballbundesligaspiel Bayern München - Union Berlin wurde abgesagt. Für die Feuerwehren der Landeshauptstadt und Umgebung besteht Vollalarm. Die Einsatzkräfte dort sind vor allem mit umgestürzten Bäumen beschäftigt, die die Schneelast nicht mehr tragen konnten. Der Münchner Flughafen hat seinen Betrieb bis morgen früh 6 Uhr eingestellt, der Allgäu Airport in Memmingen bis voraussichtlich heute 15 Uhr. Auch der Bahnverkehr im Freistaat ist erheblich beeinträchtigt. Im Allgäu ist derzeit der komplette Zugverkehr eingestellt. Auch vom Münchner Hauptbahnhof aus fahren heute den ganzen Tag über kaum Züge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 13:00 Uhr