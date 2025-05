Neuntägige Trauerzeit nach Tod von Papst Franziskus beendet

Rom: Im Petersdom ist eine letzte Trauermesse für Papst Franziskus gefeiert worden. Der französische Kardinal Mamberti würdigte in seiner Predigt dessen unermüdlichen Einsatz. Der Gottesdienst markiert das Ende der neuntätigen Trauerzeit im Vatikan. Die Wahl des neuen Papstes beginnt am kommenden Mittwoch. An dem Konklave in der Sixtinischen Kapelle nehmen 133 wahlberechtigte Kardinäle teil. Ist ein neuer Papst gewählt, steigt weißer Rauch auf und die Glocken der Peterskirche läuten.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.05.2025 22:00 Uhr