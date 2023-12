Neunstöckiges Wohnhaus in Mindelheim wegen Feuer geräumt

Mindelheim: Wegen eines Brandes ist ein neunstöckiges Wohnhaus evakuiert worden. Nach Polizeiangaben wurden in dem Haus in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu fünf Menschen leicht verletzt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Ausgebrochen ist es nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich in einer Wohnung im fünften Stock. Die Ursache ist noch unklar. Das Haus, in dem 67 Menschen leben, ist wegen des Rauchgases und Löschwassers derzeit nicht bewohnbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 06:00 Uhr