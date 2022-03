Neun von zehn Haushaltshilfen arbeiten schwarz

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Neun von zehn Haushalts-hilfen in Deutschland arbeiten laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft schwarz. In Zahlen sind das 3 Millionen 600-tausend. Die Experten haben herausgefunden, dass solche Hilfen vor allem in Haushalten mit pflege-bedürftigen Personen zum Einsatz kommen und auch vermehrt bei Besserverdienern. Nur 400.000 Haushalts-Hilfen sind angemeldet und damit versichert - die allermeisten davon haben einen Mini-Job.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 20.03.2022 14:00 Uhr