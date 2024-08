Neun Vermisste nach Hoteleinsturz an der Mosel

Kröv: In der Gemeinde in Rheinland-Pfalz werden neun Menschen in einem teilweise eingestürzten Hotel vermutet. Mit einigen habe man Kontakt, teilte die Polizei mit. Die Rettung sei angelaufen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist vor Ort. Nach SWR-Informationen kann das Fachwerkhaus allerdings noch nicht betreten werden.

