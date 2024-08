Neun Vermisste nach Hoteleinsturz an der Mosel

In der Gemeinde Kröv in Rheinland-Pfalz ist am Abend ein Hotel teilweise eingestürzt. Neun Menschen werden in den Trümmern vermutet. Zu sechs von ihnen gibt es laut Einsatzleitung Kontakt. Wegen Einsturzgefahr kann das Gebäude derzeit aber nicht betreten werden. Rettungskräfte sind vor Ort. Die Feuerwehr evakuiert die umliegenden Häuser. Auch Spürhunde sollen zum Einsatz kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 04:00 Uhr