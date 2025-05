Neun verletzte Einsatzkräfte bei Waldbrand bei Erlangen

Erlangen: Bei den Löscharbeiten im Tennenloher Forst sind neun Einsatzkräfte verletzt worden. Sieben von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Seit Mittwoch stehen bei Erlangen Zehntausende Quadratmeter Wald in Flammen; seit gestern gilt in dem Gebiet auch der Katastrophenfall, so dass leichter Hilfe von außerhalb des Landkreises angefordert werden kann. Inzwischen meldet die Feuerwehr einen ersten großen Erfolg: Kreisbrandmeister Weber sagte dem BR, das Feuer sei aktuell unter Kontrolle. Der Einsatz könne aber erst beendet werden, wenn alle Glutnester gelöscht sind. Das dürfte frühestens morgen der Fall sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 12:00 Uhr