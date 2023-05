Meldungsarchiv - 07.05.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dallas: Bei einem Amoklauf in Texas sind neun Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann eröffnete in der Nähe von Dallas das Feuer in einem Einkaufszentrum. Neben den Todesopfern gab es sieben Verletzte. Die Polzei hat den Täter ausgeschaltet, wie es hieß. Ob er getötet wurde, ist unklar. Auch das Motiv des Mannes ist noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2023 05:00 Uhr