Neun Tote bei Amoklauf an Schule in Graz

Bei Amoklauf an Schule in Österreich gibt es neun Tote: Das Innenministerium spricht außerdem von 28 Verletzten. Demnach hat der Täter an einem Gymnasium in Graz um sich geschossen. Es soll ich um einen ehemaligen Schüler handeln, der sich nach der Tat selbst getötet haben soll. Die Polizei geht inzwischen von keiner weiteren Gefahr aus. Die Schule wurde evakuiert - Schülerinnen und Schüler werden von einem Kriseninterventionsteam und dem Roten Kreuz versorgt. Das Landeskriminalamt hat damit begonnen, zu ermitteln, um das Motiv zu klären. Die Grazer Bürgermeisterin Kahr spricht von einer furchtbaren Tragödie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2025 12:45 Uhr