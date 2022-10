Neun NATO-Staaten fordern schnelle Aufnahme der Ukraine

Wetter: am Alpenrand teils Dauerregen, morgen freundlicher

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden bewölkt und besonders in der Mitte und im Süden regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Stark- und Dauerregen in Teilen des Alpenrands. - In der Nacht im Norden ab und zu aufklarend. Sonst bewölkt, mit Regen vor allem in Alpennähe, bei Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 7 Grad. Morgen trocken, im Süden am Nachmittag auch ab und zu Sonne. 12 bis 18 Grad. Ab Dienstag nach Frühnebel überwiegend freundlich.

