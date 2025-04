Neun Menschen sterben bei Amokfahrt in Vancouver

Vancouver: Nach der Amokfahrt in der kanadischen Küstenstadt hat die Polizei bisher keine Hinweise darauf, dass es einen terroristischen Hintergrund gibt. In den sozialen Medien schrieb die Polizei, zum aktuellen Zeitpunkt sei man zuversichtlich, dass es sich nicht um einen Terrorakt handelt. Ein 30-jähriger Mann war gestern abend in eine Menschenmenge auf einem Straßenfest in Vancouver gerast. Mindestens neun Menschen wurden getötet, viele weitere wurden verletzt. Der Fahrer wurde noch am Ort des Geschehens festgenommen. Sein genaues Motiv ist unklar. In Kanada finden morgen Parlamentswahlen statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 13:00 Uhr