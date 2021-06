Neun Menschen bei Einsturz von Holzbalkon in Nordrhein-Westfalen verletzt

Würzburg gedenkt Opfer der Messerattacke

Würzburg: Nach der tödlichen Messerattacke vom Freitag wird in Würzburg heute der Opfer gedacht. Am Nachmittag wollen Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister Schuchardt am Tatort am Barbarossaplatz einen Kranz niederlegen, im Anschluss ist eine Gedenkfeier im Kiliansdom geplant. Diese wird ab 15 Uhr 30 live auf BR24, im Internet und auf der App übertragen. Bei dem Angriff hatte ein 24-jähriger Somalier drei Frauen getötet und weitere Menschen verletzt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist unklar - im Raum stehen eine mögliche psychische Erkrankung, aber auch eventuelle islamistische Einstellungen des Mannes. Derzeit wird ein Handy ausgewertet, das in der Unterkunft des Angreifers entdeckt wurde. Unterdessen hat der Islamverband Ditib davor gewarnt, Stimmung gegen Muslime zu machen: Es gelte, als friedvoll-vielfältige Gesellschaft noch enger zusammenzustehen und Solidarität sowie Eintracht zu demonstrieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 12:00 Uhr