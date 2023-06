Neun Festnahmen nach Bootsunglück vor Griechenland

Meldungsarchiv - 16.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Nach dem schweren Bootsunglück im Mittelmeer hat die griechische Küstenwache neun Verdächtige festgenommen. Die Männer aus Ägypten sollen einer Schlepperbande angehören. Laut staatlichem Rundfunk wird ihnen unter anderem die Bildung einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Unter den Festgenommen soll sich auch der Kapitän des Fischerbootes befinden. Es wird befürchtet, dass Hunderte Migranten beim Untergang des Fischkutters südwestlich der Halbinsel Peloponnes vor zwei Tagen mit in die Tiefe gerissen worden waren. Die Küstenwache konnte 104 Menschen retten; 78 Tote wurden geborgen. Die Suche nach Vermissten dauert an. Insgesamt könnten sich zwischen 500 und 700 Menschen an Bord befunden haben, wie die Behörden nach der Befragung Überlebender und Schätzungen der Kapazität des Bootes bekannt gaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2023 09:00 Uhr