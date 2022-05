Neun-Euro-Ticket kann pünktlich starten

Berlin: Um Verbraucher bei den massiv steigenden Lebenshaltungskosten zu entlasten, wird der Nahverkehr in den kommenden drei Monaten deutlich günstiger. Nachdem am Vormittag auch der Bundesrat grünes Licht gegeben hat, kann das Neun-Euro-Ticket pünktlich an den Start gehen. Für jeweils neun Euro pro Monat können Linienbusse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr beliebig oft genutzt werden - und zwar deutschlandweit. Schon ab kommendem Montag gibt es das Ticket nach Angaben der Bahn über ihre Internetseite, an Fahrkartenautomaten und in den Reisezentren. Laut Verkehrsministerium planen außerdem die verschiedenen Verkehrsbetriebe eine gemeinsame Online-Plattform, über die das Ticket digital gebucht werden kann. Für Abo-Kunden wird der Preis ihrer Monatskarte automatisch auf neun Euro gesenkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 14:00 Uhr