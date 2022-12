Neun Angeklagte müssen sich in Brüsseler Terrorprozess verantworten

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In der belgischen Hauptstadt stehen seit dem Vormittag neun mutmaßliche islamistische Attentäter vor Gericht. Sie sollen vor sechseinhalb Jahren an Bombenanschlägen am Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn beteiligt gewesen sein. Am 22. März 2016 hatten die Sprengsätze der Terroristen 32 Menschen in den Tod gerissen, Hunderte wurden verletzt. Sechs der Angeklagten sind bereits in Frankreich verurteilt worden, weil sie auch an den Pariser Anschlägen im November 2015 beteiligt waren. Nach Ansicht der Ermittler gehen beide Anschlagsserien auf dieselbe Terrorzelle zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 12:00 Uhr