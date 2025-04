Neugestaltung von KZ-Gedenkorten in Bayern

München: 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden viele Gedenkstätten an den Standorten ehemaliger Konzentrationslager in Bayern neu gestaltet. In den alten Häftlingsbaracken des KZs Dachau soll ein Lern- und Ausstellungszentrum entstehen. Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten rechnet allein dafür mit knapp 40 Millionen Euro an Baukosten. Eine neue Gedenkstätte ist auch am ehemaligen Außenlager im Mühldorfer Hart geplant. An der Gedenkstätte Flossenbürg soll der Eingangsbereich saniert werden. Zudem soll ein Teil der sogenannten Häftlingstreppe für Besucher freigegeben werden. Über sie stiegen die Menschen täglich zu ihrer Arbeit in den angrenzenden Steinbruch hinab. Im KZ-Außenlager Augsburg muss eine Austellungshalle repariert werden. Sie droht einzustürzen.

