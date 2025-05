Neues Stellwerk legt Münchens S-Bahnen in den Ferien lahm

In München gibt es während der Pfingstferien massive Einschränkungen bei der der S-Bahn: Denn die Deutsche Bahn nimmt das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof in Betrieb. Ab der Nacht zum 7. Juni wird die Stammstrecke komplett gesperrt. Auch angrenzende S-Bahnhöfe sind betroffen. Dadurch kann es in den Zügen sehr voll werden - etwa beim Finale der UEFA Nations League am 8. Juni. Erst ab dem 19.Juni soll alles wieder planmäßig fahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2025 11:45 Uhr