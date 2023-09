Neues Schuljahr in Bayern beginnt - mit mehr Schülern

München: In Bayern geht heute für 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche die Schule wieder los. Besonders aufgeregt dürften die rund 133.000 ABC-Schützen sein, die in die erste Klasse kommen. Insgesamt steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr um knapp zwei Prozent im Vergleich zum letzten. Besonders an den Grund- und Mittelschulen gibt es einen kräftigen Zuwachs, auch wegen Kindern aus der Ukraine. Der Bedarf an Lehrkräften sei groß, klagt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. Der Freistaat hat für das neue Schuljahr 3.700 neue Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt. 600 Quereinsteiger sollen Lücken füllen. Neu in diesem Schuljahr ist, dass keine Corona-Sonderregeln mehr gelten. Schülerinnen und Schüler bekommen in Abschlussprüfungen keinen Zeitzuschlag mehr.

