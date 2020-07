Neues Nachtzugangebot von Salzburg nach Sylt startet

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Westerland: Der Alpen-Sylt-Express fährt heute zum ersten Mal. Am Abend startet der neue Nachtzug in Westerland und rollt dann nach Salzburg. Die Ankunft ist für morgen Mittag geplant. Zwischenstopps gibt es unter anderem in Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München. Freitags und sonntags fährt der Zug dann in die entgegengesetzte Richtung von Österreich zurück in den Norden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 05:00 Uhr