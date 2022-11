Neues Konzept soll Krankenhaus in Wegscheid sichern

Frankfurts OB Feldmann ist abgewählt

Franfurt am Main: Peter Feldmann ist mit deutlicher Mehrheit als Oberbürgermeister von Frankfurt abgewählt worden. Bei einem Bürgerentscheid haben 95 Prozent dafür gestimmt, dass der SPD-Politiker den Posten abgibt. Feldmann wird das Amt Ende der Woche an seine Stellvertreterin von den Grünen übergeben. Binnen vier Monaten muss dann neu gewählt werden. Feldmann steht seit Monaten wegen seiner mutmaßlichen Rolle in der Affäre um überhöhte Gehälter bei der Arbeiterwohlfahrt in der Kritik. Seit Oktober muss er sich in einem Prozess vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme verantworten. Außerdem steht er unter anderem wegen Aussagen zur eigenen Familie in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 10:00 Uhr