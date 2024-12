Neues Kabinett in Frankreich nimmt Regierungsgeschäfte auf

Paris: In Frankreich hat das neue Kabinett die Regierungsgeschäfte übernommen. Premier Bayrou setzt dabei auf Politiker, die bereits Teil des Kabinetts seines Vorgängers Barnier waren. Barniers Regierung hielt sich nur etwa drei Monate im Amt. Unklar ist, wie stabil die neue Regierung ist. Das Mitte-Lager von Präsident Macron und die Konservativen haben zusammen keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Ein Regierungsprogramm gibt es bislang nicht. Die neue Regierung muss in erster Linie einen Haushalt für das nächste Jahr verabschieden. Bayrou hofft auf eine Duldung durch die Sozialisten sowie möglicherweise die Grünen und die Kommunisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 21:30 Uhr