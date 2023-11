Neues Kabinett in Bayern wird vereidigt

München: Ministerpräsident Söder wird am Mittag die CSU-Minister für neue bayerische Staatsregierung vorstellen. Im Anschluss soll das Kabinett aus CSU und Freien Wählern im Maximilianeum vereidigt werden. Bislang ist noch unklar, wer für die CSU in die neue Regierung einzieht. Fest steht, dass das Gesundheitsministerium nachbesetzt werden muss. Dessen ehemaliger Chef, Klaus Holetschek, ist inzwischen CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag. Für die vakante Stelle kommt offenbar Ulrike Scharf in Frage. Sie ist Chefin der Frauen-Union in der CSU und war bereits seit 2022 Sozialministerin. Als gesetzt gelten Joachim Herrmann als Innenminister, Wissenschaftsminister Markus Blume, Finanzminister Albert Füracker, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Bauminister Christian Bernreiter und Agrarministerin Michaela Kaniber. Georg Eisenreich dürfte Justizminister bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 09:00 Uhr