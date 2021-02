Neues italienisches Kabinett soll am Mittag vereidigt werden

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der ehemalige Chef der europäischen Zentralbank, Draghi, soll am Mittag als neuer Ministerpräsident vereidigt werden - ebenso wie Draghis neues Kabinett. Das hatte er am Abend vorgestellt. Vorgesehen ist, dass etwa Luigi Di Maio von der 5-Sterne-Bewegung Außenminister bleibt. Staatspräsident Mattarella hatte Draghi den Regierungsauftrag erteilt, nachdem das bisherige Mitte-Links-Bündnis vor gut vier Wochen im Streit um den Einsatz von über 200 Milliarden Euro EU-Hilfen in der Corona-Krise geplatzt war. Nach der Vereidigung des Kabinetts folgen Vertrauensabstimmungen in beiden Häusern des Parlaments. Damit wird Anfang kommender Woche gerechnet.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 13.02.2021 05:00 Uhr