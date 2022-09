Neues Instrument soll Gasumlage ersetzen

Nachrichtenarchiv - 26.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will schon bald eine Alternative für die umstrittene Gasumlage vorlegen. Wie ein Regierungssprecher mitgeteilt hat, soll nun sehr schnell eine gute Gesamtlösung erarbeitet werden. Er hoffe, diese bereits in wenigen Tagen vorstellen zu können. Eine Gaskommission hat demnach bereits getagt. Vertreter der Ampelkoalition und andere Politiker waren zuletzt von der Gasumlage abgerückt. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, die Umlage sei nicht das richtige Instrument, um die gestiegenen Energiepreise in den Griff zu bekommen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass einige Gasunternehmen in staatlicher Obhut sind. Auch Bundesfinanzminister Lindner lehnt das Vorhaben inzwischen ab und plädiert für eine Preisbremse unter Einhaltung der Schuldenbremse. Andere fordern eine Art Sondervermögen.

