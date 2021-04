Neues Infektionsschutzgesetz soll am Dienstag verabschiedet werden

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen mit einem neuen Infektionsschutzgesetz die Verhängung von Corona-Schutzmaßnahmen reformieren. Wie eine Regierungssprecherin mitteilte, soll es künftig bundesweit einheitliche gesetzliche Regelungen für den Fall geben, dass der Inzidenzwert in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt. Bund und Länder hätten sich bereits in engem Einvernehmen auf diese Regelung verständigt. Jetzt gehe es darum, die Neuregelung so schnell wie möglich umzusetzen, so die Sprecherin. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll bereits am Dienstag auf einer vorgezogenen Kabinettssitzung verabschiedet werden. Die für Montag geplanten Corona-Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel sind abgesagt worden. Hintergrund ist, dass keine Einigung zwischen Bund und Ländern besteht, was momentan konkret beschlossen werden soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 13:00 Uhr