Neues Infektionsschutzgesetz gilt ab heute

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Rahmen des neuen Infektionsschutzgesetzes fallen ab heute bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen weg. So ist die 3G-Pflicht bei der Deutschen Bahn nunmehr aufgehoben. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie in Einrichtungen mit vulnerablen Menschen gilt aber weiter. In Bayern, wie auch in einigen anderen Ländern, werden die meisten der bisher geltenden Beschränkungen allerdings bis zum 2. April beibehalten. So gilt zum Beispiel weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Auch die Zugangsregelungen etwa für Clubs, Restaurants oder den Friseur gelten hier noch zwei Wochen lang. Kontaktbeschränkungen und Personenobergrenzen für Kultur- und Sportveranstaltungen fallen aber weg. Unterdessen hat das Robert-Koch-Institut erstmals seit Anfang des Monats eine leicht sinkende Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Sie liegt nun bei knapp 1.709 - nach 1.735 gestern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 08:00 Uhr