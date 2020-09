Neues Gesetz soll Missbrauch von Abmahnungen verhindern

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, um 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar bei Tiefstwerten zwischen 14 Grad am Bodensee und 9 Grad im nördlichen Franken. Tagsüber nach örtlichem Frühnebel teils bewölkt, teils länger sonnig. Nur an den Alpen ganz vereinzelt Regenschauer. 22 bis 28 Grad. Am Samstag ähnlich. Am Sonntag viel Sonne. Weiterhin spätsommerlich warm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 20:00 Uhr