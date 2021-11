Neues Corona-Gesetz schafft es wohl auch durch den Bundesrat

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien wird voraussichtlich auch den Bundesrat passieren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst kündigte am Abend an, sein Land werde dem Gesetz an diesem Freitag in der Länderkammer zustimmen. Man habe so entschieden, weil es bis spätestens Mitte Dezember eine Überprüfung der jetzt erlaubten Corona-Maßnahmen geben solle. Ähnlich hatten sich zuvor schon weitere CDU-geführte Länder sowie Bayerns Ministerpräsident Söder geäußert. Söder betonte, das Gesetz sei nicht perfekt, aber doch deutlich besser als der erste Entwurf der Ampel-Parteien. Außerdem wäre eine Blockade nach Söders Worten in der aktuellen Lage nicht angemessen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 04:00 Uhr