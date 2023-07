Neues Bundesfinanzkriminalamt wird ab 2024 in Köln aufgebaut

Meldungsarchiv - 24.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Köln: Mit einem neuen Bundesfinanzkriminalamt will die Regierung stärker gegen Geldwäsche vorgehen. Der Aufbau der Behörde mit Sitz in Köln soll laut "Handelsblatt" Anfang 2024 beginnen. 700 Millionen Euro seien dafür veranschlagt. Die Zeitung beruft sich auf den entsprechenden Gesetzentwurf, der jetzt innerhalb der Ampel-Regierung abgestimmt wird. In Deutschland ist es Experten zufolge noch immer verhältnismäßig leicht, kriminell erlangtes Geld beispielsweise durch den Kauf von Autos oder Immobilien zu waschen. Schätzungen gehen von 100 Milliarden Euro pro Jahr aus.

