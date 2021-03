Neues Beschlusspapier sieht mehr Möglichkeiten bei Inzidenz von unter 100 vor

Berlin: Bund und Länder könnten ihre Corona-Politik künftig stärker an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 knüpfen. In einem dem BR vorliegenden Entwurf für das Treffen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Nachmittag wird vorgeschlagen, unterhalb dieser Grenze bestimmte Öffnungsschritte zu erlauben. So könnten Kunden dann bei sogenannten Terminshopping-Angeboten für einen begrenzten Zeitraum in Geschäfte kommen. Außerdem dürften Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten für Besucher mit vorheriger Terminbuchung geöffnet werden. Auch Individualsport alleine oder zu zweit soll dann im Außenbereich und auf Außensportanlagen wieder erlaubt werden können. Kinder könnten sogar in Gruppen von bis zu zehn wieder draußen trainieren. Steigt die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft über 100, sollen wieder die derzeitigen Kontaktbeschränkungen in Kraft treten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.03.2021 09:15 Uhr