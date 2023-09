Neues Angebot im Hollywood-Streik der Autoren liegt vor

Los Angeles: In den Streit zwischen den Filmproduzenten und der Gewerkschaft der Drehbuchautoren in Hollywood kommt Bewegung. Nach Medienberichten liegt nach vier Tagen Verhandlungen ein neuer Vorschlag zur Schlichtung auf dem Tisch. Beide Verhandlungsparteien bestätigten, dass die Gespräche noch heute fortgesetzt werden sollen. Im zähen Ringen um einen neuen, dreijährigen Arbeitsvertrag sind die Autorinnen und Autoren schon seit über vier Monaten im Streik. Mitte Juli schlossen sich zudem rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 21:00 Uhr