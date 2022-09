Neuer Waldbrand im Harz führt zu Evakuierungsaktionen

Heil will Fachkräftemangel mit mehr Zuwanderung lösen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will den Fachkräftemangel mit stärkerer Zuwanderung bekämpfen. Der SPD-Politiker hat der Bild am Sonntag gesagt, er plane dafür ein Punkte-System, das vier Kriterien umfasst. Dazu gehören ein ausländischer Abschluss, eine Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, Sprachkenntnisse und ein Alter von unter 35 Jahren. Wer drei der vier Kriterien erfüllt, soll eine sogenannte Chancenkarte bekommen, so Heil. Die Regierung werde Jahr für Jahr ein Kontingent entsprechend dem Bedarf festlegen, wie viele Menschen nach Deutschland kommen dürfen, um sich hier für eine bestimmte Zeit einen Job oder eine Ausbildung zu suchen. Währenddessen müssen sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern können, so der Arbeitsminister.

