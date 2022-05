Neuer verlängert bei den Bayern

Habeck macht sich für Globalisierung stark

Davos: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich beim Weltwirtschaftsforum in den Schweizer Bergen für die Globalisierung stark gemacht. In einer Diskussionsrunde in Davos verwies er darauf, dass die aktuellen Krisen wie der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die hohe Inflation zusammenhingen. Sie gefährdeten die globale Stabilität. Die internationale Gemeinschaft müsse deshalb geschlossen handeln. Ungarn forderte der Wirtschaftsminister auf, sein Veto gegen ein Öl-Embargo der EU gegen Russland aufzugeben. Er könne sich Ausnahmeregelungen für Budapest oder andere Staaten vorstellen. In Kürze soll in Davos auch der ukrainische Präsident Selenskyj live zugeschaltet werden. Russische Teilnehmer gibt es in diesem Jahr nicht.

