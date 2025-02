Neuer US-Verteidigungsminister besucht US-Stützpunkte in Stuttgart

Stuttgart: Der neue US-Verteidigungsminister Hegseth kommt heute nach Deutschland. Es ist seine erste Auslandsreise im Amt. Allerdings besucht er nicht die deutsche Regierung, sondern US-Stützpunkte in Stuttgart. Dort befinden sich unter anderem die Hauptquartiere der US-Armee für Europa und Afrika. Morgen nimmt Hegseth dann in Brüssel am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe teil. Außerdem will er im Rahmen seiner Europareise noch Polen besuchen. Ob der neue Pentagon-Chef am Wochenende zur Münchner Sicherheitskonferenz kommt, ist noch nicht klar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 04:00 Uhr