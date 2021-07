Neuer Uni-Stadtteil in Nürnberg erhält den Namen "Lichtenreuth"

Nachrichtenarchiv - 22.07.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der neue Stadtteil, in dem die Technische Universität entsteht, erhält den Namen "Lichtenreuth". Alle Bügerinnen und Bürger in Nürnberg konnten sich an der Namensfindung beteiligen. Dabei sind mehr als 1.000 Vorschläge bei der städtischen Jury eingegangen. „Lichtenreuth“ hat mit Abstand die meisten Nennungen von der Bevölkerung erhalten. Deshalb hat sich die Jury für diesen Namen ausgesprochen. Denn der Name Lichtenreuth klinge postiv und sei zeitlos.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.07.2021 13:45 Uhr