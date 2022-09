Neuer und Goretzka fehlen wegen Corona in der Nations League

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Nationaltorwart Manuel Neuer und der Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind nach positiven Corona-Tests aus dem Teamquartier der DFB-Elf abgereist. Das teilte der DFB in Frankfurt mit. Die Bayern-Profis fallen damit für die Nations-League-Spiele am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und am Montag gegen England aus. Für Kapitän Neuer wurde von Bundestrainer Flick der Hoffenheimer Schlussmann Oliver Baumann nachnominiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 18:00 Uhr