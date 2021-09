Neuer UN-Bericht sieht klare Verfehlung der Klimaziele

Nachrichtenarchiv - 18.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angesichts eines neuen Berichts zur Klimaerwärmung hat sich UN-Generalsekretär Guterres besorgt gezeigt. Laut der Analyse steuert die Erwärmung des globalen Klimas auf einen Wert von 2,7 Grad zu. Vom Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, sei man weit entfernt, beklagte der UN-Chef sechs Wochen vor der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow. Vor allem der Ausstoß von Treibhausgasen müsse drastisch sinken, so Guterres. Tatsächlich sei aber das Gegenteil der Fall. Laut der neuen UN-Analyse steigen die weltweiten CO2-Emissionen weiter. Am Ende des Jahrzehnts werden sie, so die Prognose der Wissenschaftler, sogar um 16 Prozent höher liegen als im Jahr 2010.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2021 11:00 Uhr