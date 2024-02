Neuer Streik betrifft laut Lufthansa mehr als 100.000 Reisende

Frankfurt am Main: Der neu angekündigte Streik beim Bodenpersonal der Lufthansa wird laut der Fluggesellschaft mehr als 100.000 Reisende treffen, auch in München. Die Lufthansa arbeitet nach eigenen Angaben an einem Sonderflugplan; Personalvorstand Niggemann kritisierte den neuen Streik als unverhältnismäßig. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 25.000 Bodenbeschäftigten aufgefordert, von Dienstag früh bis Mittwoch früh die Arbeit niederzulegen. Verdi reicht es nicht, dass die Lufthansa in den Tarifverhandlungen zuletzt ein Plus von zehn Prozent angeboten hat. Seit gestern und noch bis morgen Abend streiken außerdem die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 16:00 Uhr