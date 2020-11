Neuer rechtsextremistischer Vorfall bei der Bundeswehr

Bayerischer Landtag steht mehrheitlich hinter Corona-Politik der Staatsregierung

München: Der bayerische Landtag unterstützt die aktuelle Corona-Politik der Staatsregierung mit breiter Mehrheit. Zuspruch zu den verlängerten und teils verschärften Auflagen kam unter anderem von Grünen und SPD. Zahlreiche Oppositionsabgeordnete äußerten aber auch Kritik am Kommunikationsstil der Regierung und forderten eine langfristige Strategie. So warnte FDP-Fraktionschef Hagen vor einem monatelangen Lockdown. Die Fraktionschefin der Grünen, Schulze, sprach sich für Wechselunterricht an allen Schulen in Bayern aus. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Ebner-Steiner, bezeichnete die Corona-Schutzmaßnahmen dagegen als "totalitär, rücksichtslos und brutal". Sie kündigte ein Volksbegehren dagegen an. Zuvor hatte Ministerpräsident Söder den Kurs von CSU und Freien Wählern verteidigt. Die Zahl der Todesfälle durch Corona nehme dramatisch zu. Söder prognostizierte, dass am Ende des Jahres sechs mal so viele Menschen durch das Virus gestorben seien wie im Straßenverkehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 19:00 Uhr