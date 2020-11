Neuer Rechtsextremismus-Vorfall bei der Bundeswehr

Passau, Nürnberg, Haßberge und Günzburg verschärfen Corona-Regeln

Passau: Einige bayerische Kommunen haben wegen der hohen Corona-Zahlen ihre Auflagen verschärft. In der niederbayerischen Stadt Passau gilt ab morgen eine strenge Ausgangsbeschränkung. Die Menschen dürfen dann eine Woche lang ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen. An den Schulen werden die Klassen in den Jahrgangsstufen 7 bis 11 geteilt und im Wechsel vor Ort unterrichtet. Das gilt allerdings nicht für Abschlussklassen. Passau liegt mit einem Corona-Inzidenzwert von fast 440 deutschlandweit auf Platz zwei. Auch die Stadt Nürnberg, der Landkreis Günzburg und die Region Haßberge führen an den Schulen Wechselunterricht ein - hier jeweils ab Jahrgangsstufe 8. In Altenheimen müssen sich die Besucher sowohl in Passau als auch im Landkreis Günzburg einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 21:00 Uhr