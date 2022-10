Neuer Prozess gegen Harvey Weinstein hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 11.10.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Nach seiner Verurteilung wegen Sexualverbrechen in New York hat ein neuer Prozess gegen den früheren Filmmogul Weinstein begonnen. Er ist wegen mutmaßlicher sexueller Attacken gegen fünf Frauen angeklagt. Dem einst gefeierten Produzenten von Erfolgsfilmen wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love" werden unter anderem sexuelle Gewalt und Vergewaltigung zur Last gelegt. Er hat auf nicht schuldig plädiert. Der heute 70-Jährige war bereits vor zwei Jahren in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexuellen Nötigung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

