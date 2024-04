Neuer Polizeibeauftragter will Polizei resilient machen gegen Manipulationsversuche

Berlin: Der neue Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, will die Beamten widerstandsfähig gegen rechtsextreme und russische Einflussnahme machen. Der "Rheinischen Post" sagte der SPD-Politiker, die Manipulationsversuche hätten von beiden Seiten deutlich zugenommen. Er sehe es als Teil seiner Aufgabe, die Polizei auch dafür zu rüsten. Grötsch sagte, Polizeibeamte hätten zwar regelmäßig Schießtraining oder Dienstsport. Es gebe aber keine festen Strukturen, in denen sie ihre täglichen Erlebnisse reflektieren könnten. Grötsch will solche Strukturen schaffen und plant regelmäßige Supervisionen und politische Bildung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 07:00 Uhr