Neuer Parteichef Merz hält CDU für handlungsfähig und einsatzbereit

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem jetzt abgeschlossenen Wechsel an der Spitze hält der neue CDU-Vorsitzende Merz seine Partei für handlungsfähig. Man sei einsatzbereit und könne nun in den demokratischen Meinungsbildungsprozess einsteigen, sagte Merz. Sein Team und er hätten die Partei in einer schweren Zeit übernommen, hätten aber das Selbstvertrauen nicht verloren. Die CDU hatte zuvor mitgeteilt, dass bei der Briefwahl rund 95 Prozent der Delegierten für Merz als Parteichef gestimmt haben. Das ist ein noch etwas besseres Ergebnis, als Merz es zuvor auf dem Online-Parteitag erzielt hatte. Auch der neue Generalsekretär Czaja und die anderen Mitglieder der Parteiführung erhielten bei der Briefwahl die nötigen Mehrheiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 20:00 Uhr