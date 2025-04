Neuer Papst wird ab dem 7. Mai gewählt

Vatikanstadt: Das Konklave zur Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai - also am Mittwoch in einer Woche. Das hat Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mitgeteilt. Wahlberechtigt sind alle Kardinäle, die zum Todeszeitpunkt von Papst Franziskus das 80. Lebensjahr nicht vollendet hatten. Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben und vorgestern beerdigt worden. Aktuell läuft die traditionelle neuntägige Trauerzeit, während der nicht gewählt werden darf. Der früheste Zeitpunkt für das Konklave wäre der 5. Mai gewesen.

