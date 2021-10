Neuer österreichischer Bundeskanzler Schallenberg wird vereidigt

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler hat der österreichische Bundespräsident Van der Bellen die Regierungskrise für beendet erklärt. Allerdings sei dadurch nicht alles in bester Ordnung, betonte das Staatsoberhaupt. Einmal mehr sei das Vertrauen der Bürger in die Politik massiv erschüttert worden. Van der Bellen forderte ÖVP und Grüne auf, nun konzentriert und sachlich zu arbeiten. Am Mittag wird der designierte Kanzler Schallenberg seinen Amtseid ablegen und die Nachfolge von Sebastian Kurz antreten. Er hatte am Samstag seinen Rücktritt erklärt. Grund sind Korruptionsermittlungen gegen ihn und seine Mitarbeiter. Laut Anklagebehörde soll das Team den Weg von Kurz an die Spitze von Partei und Regierung mit gekaufter Medienberichterstattung geebnet haben. Dafür soll Steuergeld abgezweigt worden sein. Kurz weist die Vorwürfe zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2021 23:00 Uhr