Neuer Nato-Generalsekretär Rutte besucht Kiew

Kiew: Zwei Tag nach seinem Amsantritt ist der neue Nato-Generalsekretär Rutte nach Kiew gereist. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Selenskyj sagte er, die Ukraine müsse weiter in ihrem Kampf gegen Russland unterstützt werden, weil ihre Sicherheit auch für die Sicherheit der Bündnis-Staaten wichtig sei. Er habe mit Selenskyj erörtert, in welchen Bereichen die Ukraine weitere Unterstützung benötige und die Art und Weise, in der die Nato daran arbeite, diese zu leisten, so Rutte. Die Allianz stehe an der Seite der Ukraine. Der ehemalige niederländische Regierungschef hatte schon vor seiner Amtsübernahme bei der Nato mehrmals deutlich gemacht, dass die Ukraine westliche Waffensysteme aus seiner Sicht ohne Einschränkungen gegen Russland nutzen können sollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 15:45 Uhr